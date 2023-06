Inter recebe o Vasco para subir na tabela do Brasileirão

publicidade

A Libertadores segue no horizonte, mas ficará de lado por alguns dias. A prioridade neste momento é melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro, onde o Inter ainda está mais próximo da zona rebaixamento do que da parte de cima da tabela. Por isso, só a vitória interessa na partida contra o Vasco da Gama, neste domingo, às 16h no Beira-Rio.

Houve pouco tempo de preparação. A delegação colorada desembarcou na quinta-feira em Porto Alegre após o empate por 1 a 1 com o Nacional, em Montevidéu, na véspera, pela Libertadores. Mano Menezes, portanto, teve apenas três sessões de treinamento para deixar pronta a equipe colorada que começa a partida contra o Vasco e, mesmo assim, precisou dosar a intensidade dos trabalhos devido ao desgaste acumulado dos jogadores.

Além do cansaço, Mano terá que administrar uma série de desfalques. Além de Maurício, que segue fora por causa de um problema no ombro, e de Johnny, que está à serviço da seleção dos Estados Unidos, ele não contará com Carlos de Pena, que sentiu dores ainda em Montevidéu e teve uma lesão muscular na coxa direita confirmada na sexta-feira. Assim, o técnico terá que encontrar novas alternativas para montar o meio-campo.

A tendência é que Gustavo Campanharo volte a ganhar uma oportunidade, agora jogando ao lado de Rômulo. Como Mano não contará com Maurício e De Pena, cresce a chance de ele utilizar um esquema com três atacantes − Luiz Adriano, Wanderson e Pedro Henrique. Gabriel Mercado não treinou com o grupo na sexta-feira, mas deve estar recuperado a tempo de estar em campo. Caso não reúna condições, Moledo assume a sua vaga. Aránguiz será mais uma vez relacionado e pode ganhar alguns minutos no segundo tempo, dependendo de como estiver o jogo.

O Inter conseguiu estancar a sequência de derrotas no Brasileirão. Nas duas recentes rodadas, conquistou quatro pontos, amenizando a sua situação na tabela. Mesmo assim, ainda ocupa a 13ª posição com apenas 11 pontos em nove partidas. Se ganhar, pode escalar três posições.

O Vasco da Gama, entretanto, vive uma situação muito pior. O time do técnico Maurício Barbieri perdeu as suas últimas quatro partidas no Brasileirão e, neste momento, está afundado na zona de rebaixamento. Na última segunda-feira, acabou goleado por 4 a 1 no clássico contra o Flamengo, aumentando a crise.

Campeonato Brasileiro 2023 - 10ª rodada

Inter

John; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo, Rômulo e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Vasco

Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo, Lucas Piton; Matheus Carvalho, Andrey, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira (Erick Marcus); Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitra: Edina Alves Batista (SP-Fifa)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa).

Data e hora: 11/06, domingo, às 16h

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)