Inter recebe proposta do futebol árabe por Edenilson

O Inter voltou a receber uma proposta do futebol árabe por Edenilson. Dessa vez, quem acena com uma possível negociação é o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Apesar de ser considerado um dos principais jogadores do elenco, a diretoria não descarta a possibilidade de negociação do meia de 31 anos, que tem contrato até o final de 2023.

Edenilson está no Inter desde 2017. Desde então, tornou-se uma das referências do grupo. Disputou 227 jogos com a camisa do Inter, e marcou 32 gols. Como destaques, os vice-campeonatos da Copa do Brasil de 2019 e do Brasileiro de 2020.

As sondagens do futebol árabe por Edenilson são antigas. No ano passado, o Inter teria recebido uma proposta do Al Ittihad, da Arábia Saudita, em setembro. Após alguns dias de indefinição, a diretoria negou ter recebido contato e a negociação não avançou.

Em 2019 os árabes também tentaram levar o jogador do Inter. Na ocasião, foi o Al Hilal quem tentou. O Inter recusou uma proposta de US$ 5 milhões e, depois, outra tentativa foi feita. O valor não atingiu o desejado pelo Inter e Edenilson permaneceu no clube.

O Inter enfrenta o Olimpia, nesta quinta-feira, às 21h30min. O confronto, que acontece no Paraguai, é válido pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O confronto de volta acontece no Beira-Rio, na outra quinta-feira, no mesmo horário.