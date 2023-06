Inter reencontra América-MG para seguir perseguição ao G4 no Brasileirão

publicidade

O Inter vai enfrentar o América Mineiro, neste domingo, em Belo Horizonte, às 18h30min, com o objetivo, claro, de conquistar os três pontos e subir um pouco mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Porém, ninguém faz questão de mascarar que parte das atenções de todo o clube já estão voltadas para a partida contra o Independiente Medellín, que pode valer a passagem do clube para a próxima fase da Libertadores.

Brasileirão 2023: acompanhe América-MG x Inter em tempo real

Após a vitória apertada sobre o Coritiba, quinta-feira, por 1 a 0, Mano Menezes deixou claro que a prioridade do momento é a partida contra os colombianos. Mesmo que tenha um time descansado, já que teve quase duas semanas para apenas treinar, o técnico não mandará a campo nenhum jogador sob risco. Por isso, podem aparecer alguns reservas no time que começa a partida no Independência.

Uma mudança certa é a entrada de Moledo na zaga. Nico Hernández, impedido de jogar contra o Independiente por uma suspensão, por ser utilizado contra o América Mineiro na vaga de Mercado, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Wanderson integra a delegação colorada que partiu de Porto Alegre, passou por Curitiba e agora está em Belo Horizonte. Entretanto, não jogou contra o Coritiba. Mano deixou em aberto a possibilidade de usá-lo neste domingo.

“Trouxemos ele (Wanderson) porque havia possibilidade de ele jogar no domingo. Isso só não vai acontecer se significar um risco grande para quarta-feira (jogo contra o Independiente). O jogo de quarta é uma decisão para a gente. O jogo de domingo (contra o América Mineiro) é importante, mas é um dos 38 jogos que temos no Brasileirão”, disse o treinador. Ele espera, inclusive, que outras peças importantes do elenco, como Charles Aránguiz, Maurício e Carlos de Pena, fiquem à disposição para a Libertadores.

A série de bons resultados − o time está há sete jogos sem perder − livrou o Inter das últimas posições e o fez encostar na zona de classificação para a próxima Libertadores. O América Mineiro, entretanto, sofre nas últimas posição. Apesar de ter ensaiado uma reação nas últimas rodadas, perdeu para o Grêmio na quinta-feira, na Arena, por 3 a 1 e seguiu afundado no Z-4.

Este será o terceiro jogo entre os dois times no ano. Nas duas anteriores, o Inter perdeu a primeira por 2 a 0, em Belo Horizonte, e venceu a segunda por 3 a 1 no Beira-Rio. Mesmo assim, os mineiros levaram a vaga nas quartas da Copa do Brasil após a disputa dos pênaltis.

Brasileirão 2023 - 12ª rodada

América-MG

Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno e Martínez (Benítez); Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

Inter

John; Bustos, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Rômulo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

Assistentes: Danilo Simon Manis (SP-Fifa) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP-Fifa)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa)

Data e hora: 25/06, domingo, às 18h30min

Local: Arena Independiente, em Belo Horizonte (MG)