Inter renova com volante Praxedes até abril de 2025

O Inter anunciou nesta quinta-feira a renovação do volante Praxedes, de 18 anos. O jovem meia foi um dos destaques da equipe que conquistou o quinto título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, ao bater o Grêmio nas penalidades máximas. O novo vínculo com o Colorado vai até abril de 2025.

“Estou muito feliz. Cheguei faz pouco tempo, mas o clube me deu um voto de confiança e eu fico muito grato. Penso em ganhar muitos títulos e fazer história no Clube”, revelou o garoto colorado a assessoria de imprensa.

Formado nas categorias de base do Fluminense e com chegada ao Inter em 2019, Praxedes sonha em fazer história no Inter com títulos. Após a participação exitosa na Copa São Paulo, o volante passou a integrar o grupo profissional.

Depois de ser convocado por Eduardo Coudet, o meia disputou cinco jogos. Dois com o grupo B no Gauchão, nas vitórias contra o São José e Brasil de Pelotas, e três com os profissionais, superando o Novo Hamburgo e o Universidad Católica, pela Libertadores, e no empate em 0 a 0 com o Ypiranga, em Erechim.