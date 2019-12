Inter renovará com Danilo Fernandes por mais dois anos

publicidade

O Inter irá renovar o contrato com o goleiro Danilo Fernandes, de 31 anos. Segundo informações do repórter Rafael Pfeiffer, o novo vínculo será de dois anos. Desta forma, o Colorado garantiu a permanência do grupo de goleiros para 2020. Além de Fernandes, os quatro arqueiros do grupo profissional são: o titular Marcelo Lomba e os jogadores criados na base Daniel e Keiller.

Danilo teve poucas oportunidades neste ano. Foram quatro jogos iniciando entre os titulares e um entrando no decorrer da partida, contra o Grêmio, na 30ª rodada do Brasileiro. Também foi em um clássico que ele retornou aos gramados após 365 dias afastado por problemas médicos.

Em agosto de 2018, o goleiro fraturou o ombro direito e passou por cirurgia. Em dezembro do ano passado, voltou aos treinamentos, mas ainda com restrições. Na pré-temporada, seguiu protocolo de recuperação e, após cinco dias, voltou a correr. Em julho, voltou a treinar com bola e no dia 20 enfrentou o Grêmio, no Beira-Rio, em jogo que terminou em 1 a 1.

Nos cinco jogos em campo, Danilo Fernandes sofreu cinco gols. O titular Marcelo Lomba atuou em 66 dos 73 jogos da temporada e sofreu 57 gols. O novo contrato deve ser assinado na reapresentação no dia 8 de janeiro.