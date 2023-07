Inter retoma negociações com Diego Pituca

publicidade

Diego Pituca, do Kashima Antlers, retornou ao radar do Inter. O volante de 30 anos tem contrato encerrando no final do ano, e já se sabe que não ficará no Japão, segundo o setorista do Correio do Povo, Fabrício Falkowski.

A negociação acontece em paralelo ao interesse colorado em Bruno Henrique. Os nomes avançam para fortalecer o meio de campo. Nesta temporada, Johnny pode ser negociado e Baralhas não deu a resposta esperada.

No começo do ano, Pituca foi tentado pela direção do Inter, entretanto, o negócio não teve um desfecho positivo.

