Inter: Sidnei Lobo destaca goleada para "virar a página" do Gre-Nal e pede foco nas semifinais

A goleada do Inter contra o Esportivo, neste sábado, teve uma importância além da natural de conquistar os três pontos. Para Sidnei Lobo, a vitória no Beira-Rio foi valorosa para que o Colorado pudesse "virar a página" da derrota no Gre-Nal no último domingo e, agora, pede foco total nas semifinais do Gauchão.

“Um jogo como esse, que nós perdemos na última rodada (Grenal), é uma situação que temos que virar a página rápido. Agora temos a semifinal pela frente e vamos com tudo", disse o auxiliar de Mano Menezes.

Reserva no clássico 438, Maurício voltou ao time titular nesta tarde e foi peça importante na goleada por 4 a 1. O camisa 27 contribuiu com um gol e uma assistência. Sidnei enalteceu a qualidade do meio-campista, que, na visão do auxiliar, está sempre ajudando o Inter dentro de campo.

"O Mauricio é um meia que consegue reter a bola na frente. Independente de começar jogando ou entrar no jogo, ele sempre nos ajuda", finalizou.

Com 22 pontos, o Colorado terminou a fase classificatória na segunda colocação. Sendo assim, os comandados de Mano Menezes vão enfrentar o Caxias na semifinal, com o primeiro jogo em Caxias do Sul e o confronto de volta em Porto Alegre.

