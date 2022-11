Inter: Taison entra na mira do Cruzeiro para 2023

publicidade

*Com informações dos repórteres Cristiano Silva e Paulo Nunes, da Rádio Guaíba

O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do meia-atacante Taison, 34 anos. Com contrato até a metade de 2023, o jogador vai se reunir com a direção do Inter após o término do Brasileirão para discutir o seu futuro na próxima temporada.

De volta ao clube em 2021, Taison não atravessou um bom momento neste ano. Por causa de problemas familiares, o meia-atacante não consegui desempenhar o seu melhor futebol e chegou a ser criticado pela torcida colorada após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Melgar.

Na atual temporada, o camisa 7 disputou 33 jogos, com quatro gols e quatro assistências. Com a suspensão de Alan Patrick pelo terceiro cartão amarelo, Taison deve ser titular na despedida colorada em 2022, contra o Palmeiras.

