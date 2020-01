Inter tem a concorrência de clubes europeus por Aránguiz

publicidade

Ninguém no Beira-Rio tenta esconder que a contratação de Charles Aránguiz é um projeto acalentado há algum tempo. Nos bastidores, já há a confirmação que o clube acertou as bases de um possível futuro contrato com o jogador, que está preso ao Bayer Leverkusen até junho e, no momento, recupera-se de uma lesão muscular. Porém, o Inter não é o único que quer o volante da seleção chilena.

Aránguiz fez boas temporadas pelo clube alemão. A chance de ele ficar no Bayer é remota, mas ele pode optar por uma transferência dentro da Europa. A imprensa italiana, por exemplo, informa que o jogador foi oferecido à Internazionale, de Milão, por 5 milhões de euros.

De qualquer forma, os dirigentes colorados seguem atentos aos passos do jogador. A hipótese de procurar o Bayer e oferecer uma quantia para antecipar o final do seu contrato foi analisada, mas descartada neste momento.

Aránguiz não é o único jogador buscado pelo Inter. O clube ainda procura peças para reforçar o grupo à disposição de Coudet. A prioridade, neste momento, é entregar mais um atacante ao técnico.