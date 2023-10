Inter tem desempenho de rebaixado sob comando de Coudet

publicidade

Eduardo Coudet emprestou uma nova forma ao time colorado desde que desembarcou em Porto Alegre, em julho. Sob o seu comando, o Inter marca alto, pressiona o adversário, é intenso. Motivado e completo, como foi nos compromissos da Libertadores, pode até perder, mas é um adversário que impõe respeito a qualquer adversário. Porém, esse Inter raramente aparece. Em geral, é outro que se apresenta,principalmente no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do argentino, o time colorado tem desempenho de rebaixado. E, analisando apenas os números, não é exagero dizer que Coudet é o pior técnico que passou pelo Inter desde 2017.

Considerando todas as partidas sob o seu comando, o Inter tem aproveitamento de 37%. Se forem buscados apenas os 12 jogos em que ele foi o técnico do time no Brasileirão, o rendimento é ainda menor, de apenas 27% − superior, neste momento, somente aos do Coritiba (24%) e do América Mineiro (22%), já virtualmente rebaixados. Ou seja, em termos de números, este é o pior Inter desde o regresso à Primeira Divisão. O técnico, porém não entende desta forma. Após a derrota para o Bahia, em Salvador, na noite de quarta-feira, ele justificou o mau resultado lembrando do grande número de desfalques.

Também apontou para o fraco desempenho defensivo e até a parada do calendário devido às datas Fifa. “Está claro que sentimos as ausências, pois são jogadores importantes e tivemos que jogar com o que temos. Todos estão tendo oportunidades. Ninguém pode reclamar”, afirmou. Toda a matemática aponta para o contrário, mas o técnico colorado segue projetando uma subida vertiginosa do Inter na tabela do Brasileirão. O discurso mostra que ele ainda não olha para a parte de baixo da tabela. Coudet ainda projeta uma

vaga na Libertadores. “Eu ainda acho que estamos na briga. Não temos dúvidas deque podemos brigar por subir muito na tabela. Não estou dando desculpas.

Eu aceito a crítica quando perdemos (...). Sigo achando que podemos brigar para subir bastante na tabela”, continuou o técnico. O desafio, a partir de agora, é voltar a vencer, começando pelo compromisso deste domingo, no Beira-Rio, contra o Santos, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Como o próprio Coudet afirmou, ainda em Salvador, o time colorado tem obrigação de conquistar os três pontos.

“Temos seis jogos em casa (no Brasileirão). O time pode dar muito mais do que mostrou hoje (contra o Bahia). Basta repetir o jeito que vinha jogando na Libertadores. Não me canso de falar que fomos eliminados injustamente. Os desfalques nos custaram. Vamos ter eles de volta. Não teremos desculpas. Precisamos ganhar e sustentar o nosso jeito de joga”, finalizou Coudet, que não é mais unanimidade nem no Beira-Rio.

