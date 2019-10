Inter tem encontros com "desesperados" após duelos contra os líderes

publicidade

Em dois jogos contra os principais favoritos ao título, o líder e o vice-líder do Brasileirão, o Inter somou apenas um ponto. Precisará se recuperar contra dois times ameaçados de rebaixamento, Cruzeiro e CSA, ambos atualmente dentro do Z-4. E os dois confrontos, sábado e na próxima quarta, serão longe de Porto Alegre. “Vamos ter que buscar esses pontos fora de casa”, admitiu o vice de futebol, Roberto Melo, após o empate com o Palmeiras no Beira-Rio.

Cruzeiro e CSA disputam a 17ª posição, com vantagem dos mineiros no saldo de gols: -14 contra -22. Ambos têm apenas 19 pontos em 22 rodadas. Além de desesperados, os próximos adversários têm em comum o fato de serem comandados por velhos conhecidos colorados. Abel Braga fará o seu segundo jogo no Cruzeiro, enquanto o CSA acaba de anunciar a renovação do contrato de Argel Fucks até dezembro de 2020.

Teoricamente, adversários da parte inferior da tabela são mais fáceis, mas historicamente o Inter tem dificuldade quando enfrenta esse tipo de rival. Desta vez, espera usar isso a seu favor. “O nervosismo dos adversários eventualmente pode ajudar, mas sabemos que vão ser dois jogos difíceis”, afirmou ontem o volante Edenilson, que assistiu ao último jogo do Cruzeiro, derrota por 1 a 0 para o Goiás.

“Eles jogaram bem, só que infelizmente para eles, não fizeram os gols e acabaram tomando. Mas cada jogo é uma circunstância diferente”, comentou. Pela primeira vez desde agosto, o Inter tem uma semana sem jogos para treinar. Neste período, Odair trabalha a equipe para ser mais como no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, e menos como no segundo. “O Odair tem pedido para a gente jogar mais e com confiança, porque temos qualidade e às vezes nos prendemos um pouco. Vamos tentar melhorar isso fora de casa também”, disse Edenilson.

Nessa quarta-feira, D’Alessandro treinou com o grupo pela primeira vez, ainda em caráter de teste, e passou a ser uma possibilidade para sábado. Por outro lado, Rafael Sobis sentiu lesão na coxa e desfalcará o time por três semanas.

A sequência de jogos do Inter até o Gre-Nal:

Sábado, 05/10, 21h

Cruzeiro x Inter

Quarta, 09/10, 19h15min

CSA x Inter

Domingo, 13/10, 16h

Inter x Santos

Quinta, 17/10, 19h15min

Avaí x Inter

Domingo, 20/10, 16h

Inter x Vasco

26 ou 27/10, a definir*

Bahia x Inter

30 ou 31/10, a definir*

Inter x Athletico-PR

2 ou 3/11, a definir*

Grêmio x Inter

*A CBF só detalhou as datas até a 27ª rodada