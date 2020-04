Inter tem reunião definitiva com a Turner para decidir imbróglio

publicidade

Uma reunião por videoconferência, marcada para a tarde desta sexta-feira, deve ser definitiva sobre o futuro do acordo entre a Turner e um grupo de sete clubes do futebol brasileiro, entre os quais o Internacional. A emissora, que adquiriu os direitos de televisionamento do Campeonato Brasileiro, ameaça abandonar o acordo.

Se isso ocorrer, o caso fatalmente acabará na Justiça. O Inter entende que tem a receber R$ 30 milhões somente por 2020. A situação dos outros clubes é ainda pior, já que venderam os direitos de transmissão para TV fechada até 2024. Athletico Paranaense, Coritiba, Palmeiras, Santos, Bahia, Ceará e Fortaleza integram esse grupo.

Tanto o Inter quanto a Turner acreditam que o acordo original, anunciado pelo ex-presidente Vitorio Piffero em 2016, foram desrespeitados. A empresa, por isso, notificou os clubes há cerca de duas semanas dizendo que eles permitiram a transmissão para TV aberta de um número extra de jogos. O Inter respondeu afirmando que foi a Turner, ao parar as transmissões pelo canal Esporte Interativo, quem descumpriu primeiramente o contrato ao diminuir a exposição acordada com o clube.

Os R$ 30 milhões a que o Inter teria direito, conforme o contrato original com a Turner, são fundamentais para a manutenção da saúde financeira do clube. Segundo estimativas da direção, se a paralisação do futebol persistir por até 90 dias, os cofres colorados devem sofrer com uma diminuição de receita na ordem de R$ 100 milhões.