Inter tem três dúvidas para confronto contra o Palmeiras

Após três rodadas servindo à Seleção Brasileira, Edenilson volta ao Inter para enfrentar o Palmeiras, domingo, em São Paulo. Por outro lado, Diego Aguirre ganhou outros problemas. Rodrigo Lindoso, Patrick e Maurício saíram de campo mais cedo na quarta-feira, todos com algum problema físico. Dos três, o caso mais preocupante é o de Patrick.

O autor de dois dos três gols do Inter contra o América deixou o gramado no segundo tempo com sintomas de uma contusão muscular. Até o início da noite de ontem, não tem presença confirmada contra o Palmeiras. Lindoso e Maurício também preocupam, mas em tese, têm substitutos no grupo. Para o caso do primeiro, há Johnny, que entrou na última partida e deu um novo ritmo ao meio-campo. Maurício, por sua vez, cederia lugar ao próprio Edenilson. Se estiver recuperado e puder jogar, pode ser o substituto de Patrick, em caso de necessidade.

Ao contrário do Inter, que conquistou dez dos últimos 15 pontos disputados, o próximo adversário desacelerou no Campeonato Brasileiro. Com o empate em Salvador diante do Bahia, por 0 a 0, na última rodada, o Palmeiras deixou o G-4. Ontem, na reapresentação dos jogadores, houve reunião de remobilização na Academia de Futebol.

Contra o Inter, o técnico Abel Ferreira deverá ter os reforços de Marcos Rocha, recuperado de lesão muscular, e Zé Rafael, que tinha dores no tornozelo. Gabriel Menino, por sua vez, sofreu uma lesão contra o Bahia e deve ser desfalque.