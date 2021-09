Inter tenta liberação antecipada de Guerrero com a seleção peruana

publicidade

O Inter busca junto à seleção peruana a liberação antecipada do atacante Paolo Guerrero. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Venezuela, neste domingo, e está fora da partida contra o Brasil, no meio de semana.

Guerrero recebeu o terceiro cartão amarelo aos 38 do segundo tempo, na vitória do Peru por 1 a 0, em casa, sobre a seleção vinho tinto. O jogador fez falta em Ferraresi e acabou advertido pelo árbitro. Como não poderá atuar, a direção colorada tenta liberação antecipada para contar com o centroavante o mais cedo possível nas atividades preparatórias para o jogo da próxima segunda-feira, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

Edenilson vai e volta para Recife

Já o meia Edenilson, que está com a delegação da Seleção Brasileira, se juntará ao grupo após a partida contra o Peru, na próxima quinta-feira, em Recife, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador viajará para São Paulo, onde a delegação do Inter fará uma escala e um treinamento antes de seguir outra vez ao Nordeste, dessa vez vestindo vermelho.

