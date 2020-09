Inter tenta quebrar tabu diante do Palmeiras

publicidade

Além de tentar manter a liderança do Brasileirão, o Inter buscará quebrar uma incômoda marca diante do Palmeiras, nesta quarta-feira. O Colorado jamais venceu o rival paulista atuando no Allianz Parque, nova casa da equipe desde 2014.

São seis confrontos ao todo, com cinco vitórias dos paulistas e apenas um empate. São três jogos pelo Brasileirão e três pela Copa do Brasil, com encontros recentes pela competição de mata-mata entre as duas equipes nos últimos anos.

Desde a inauguração do novo estádio, apenas uma vez as duas equipes não jogaram no Allianz Parque pelo Brasileirão. Em 2018, o duelo foi disputado no Pacaembu.

No ano passado, foram dois confrontos no Allianz Parque. Ambos terminaram com vitória de 1 a 0 para os mandantes. Pelo Brasileirão, a partida foi em 4 de maio. Apesar de perder em 10 de julho, em jogo válido pela Copa do Brasil, o Inter reverteu o confronto, repetindo o resultado e classificando-se nos pênaltis no jogo de volta.

O Inter defende a liderança do Brasileirão diante do Palmeiras, na quarta-feira. A partida, válida pela 7ª rodada da competição, acontece no Allianz Parque, às 21h30min.

Todos os jogos do Inter no Allianz Parque

Palmeiras 1 x 1 Inter - Brasileirão de 2015

Palmeiras 3 x 2 Inter - Copa do Brasil de 2015

Palmeiras 1 x 0 Inter - Brasileirão de 2016

Palmeiras 1 x 0 Inter - Copa do Brasil de 2017

Palmeiras 1 x 0 Inter - Brasileirão de 2019

Palmeiras 1 x 0 Inter - Copa do Brasil de 2019