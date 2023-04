Inter vê crescer a valorização de Maurício

publicidade

Não é de hoje que Maurício está na lista dos principais “ativos” que o Inter dispõe para vender e fazer dinheiro, assim como são conhecidas as dificuldades financeiras vividas pelo clube. Mas o fato de entrar em um jogo contra o Flamengo e, em cerca de 30 minutos em campo, marcar dois gols e definir a vitória colorada em um Beira-Rio lotado valoriza ainda mais o jogador, além de impor a Mano Menezes a sua escalação nos próximos jogos. Maurício joga contra o CSA, quinta-feira, em Alagoas.

Feliz pelos feitos diante do Flamengo, Maurício confirmou que o Inter já recebeu algumas propostas para levá-lo já na mais recente janela de transferências. Em princípio, o Bragantino teria oferecido 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) pelos 50% dos direitos

que pertencem ao Inter. O negócio, entretanto, não avançou.

“O Inter recebeu a proposta do Bragantino, mas eu deixo para os meus empresários e o clube cuidarem disso. Meu foco é aqui no Inter”, disse Maurício, que tem apenas 21 anos e veio para o Inter em 2019 em uma troca por William Pottker. “As pessoas conversaram e acharam que era melhor eu ficar. Eu primeiro penso em focar aqui, em como estou jogando, porque é assim que vou aparecer. Então preciso estar bem, focado, com a mente no Inter e foi o que eu fiz. Nunca deixei a cabeça desvirtuar”, disse o jogador.

Maurício tem seis gols e três assistências, apesar de ter jogado apenas 15 partidas na temporada. Até domingo, era uma das principais alternativas de Mano Menezes, mas não era titular − em parte por ter se recuperado há poucos dias de uma lesão no quadril. Agora, o técnico terá que cavar um lugar para o meia no time, mesmo que para isso tenha que sacar Pedro Henrique, por exemplo.

Tudo indica, porém, que Mano vai revezar uma parte dos titulares nas três próximas partidas: CSA (quintafeira, pela Copa do Brasil), Goiás (domingo, pelo Brasileirão, no Beira-Rio) e Nacional (03/05, pela Libertadores, no Beira-Rio). Alan Patrick e Wanderson, pelo menos, deverão ser poupados em pelo menos um desses jogos.

Veja Também