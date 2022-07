Inter x Colo-Colo: Confira esquema de trânsito e transporte para a noite de terça

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou, na manhã desta terça-feira, o esquema de trânsito e transporte para a partida entre Inter e Colo-Colo, válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta noite, às 21h30min, no Beira-Rio, e cerca de 40 mil torcedores são aguardados no estádio.

Ônibus e lotação

A partir das 19h30, cinco ônibus da Linha F993 Futebol Beira-Rio vão sair do Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, em direção ao Beira-Rio. Após o jogo, o embarque de cinco carros da linha acontece na rua Nestor Ludwig e o desembarque no Largo Glênio Peres.

Em relação às lotações, duas linhas estarão disponíveis, também a partir das 19h30: 10.4 - Ipanema e 10.5 - Guarajá. Ambas saem da rua Marechal Floriano Peixoto, em direção ao estádio colorado. O mesmo ocorre no sentido bairro-Centro, com saída da linha 10.4 da rua Odonne Marsiaj e da linha 10.5 da avenida Guarujá.

Após o término da partida, a linha 10.4 - Ipanema segue até a rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.5 - Guarujá segue até a avenida da Serraria. A linha 10.6 - Restinga também será opção para os torcedores após o confronto, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, na Restinga. O embarque das linhas de lotação ao final da partida acontece na rua A/Nestor Ludwig.

Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

Trânsito

Ao final do jogo, haverá inversão de sentido na avenida Edvaldo Pereira Paiva, com fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Veja Também