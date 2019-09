Jogadores do Inter lamentam queda de rendimento em jogo contra o Palmeiras

publicidade

Depois de um grande primeiro tempo, o Inter se desencontrou em campo e cedeu o empate ao Palmeiras, em jogo válido pelo Brasileirão. Após a partida, jogadores do Colorado lamentaram a instabilidade e queda de rendimento. "Fizemos um bom primeiro tempo, um time bem leve, com posse. Tivemos bastantes chances, jogamos muito bem exatamente como a gente planejou, mas no segundo tempo eles deram uma mexida no time e eles começaram a crescer", avaliou o goleiro Marcelo Lomba. "Demos um passo para trás e muito espaço para os contra-ataques e eles têm caras bons na frente. Foram bem superiores na etapa final", completou.

"A gente sabia da dificuldade, são dois times disputando a parte de cima da tabela. Nosso primeiro tempo foi muito bom, tivemos chances de fazer mais, mas infelizmente não entrou. Numa infelicidade, tomamos um gol. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente, porque tem muito campeonato pela frente ainda", disse o lateral Heitor, que também negou que o técnico Odair Hellmann tenha falado para o time se fechar para segurar o resultado. "Pediu para jogarmos da mesma maneira, tentamos, mas infelizmente não deu", garantiu.

Para o atacante Rafael Sobis, é preciso situar o cenário no qual o empate ocorreu. "Foi um grande jogo contra uma grande equipe. O William teve a felicidade de fazer um grande gol, não posso tirar os méritos dele", falou, admitindo que a equipe foi surpreendida pela postura dos visitantes. "A gente esperava que fosse pra cima, mas depois baixariam um pouco. Como fizeram o gol, ganharam confiança e o jogo se tornou difícil. Jogamos contra um grande time, e o campeonato ainda está aberto. Nosso pensamento é pontuar o máximo possível focando na Libertadores", finalizou.