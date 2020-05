Jogadores do Inter voltam a trabalhar com bola

publicidade

O segundo dia de treinamentos do Inter após a paralisação do futebol devido a pandemia da Covid-19 teve o encontro dos jogadores com a bola. Cinquenta dias após a suspensão das atividades do clube, os atletas voltaram a aprimorar a parte física, mas com o contato com a esférica.

Chutes e condução de bola foram duas das atividades que colorados realizaram na manhã desta quarta-feira no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Apesar dos exercícios, o Inter segue cumprindo o protocolo “baseado na segurança de saúde dos atletas”.

A rotina segue a que foi iniciada na terça-feira com os atletas chegando ao CT fardados e após a atividade indo para as suas residências sem tomar banho, para manter o isolamento social sem o uso do vestiário. Os jogadores voltaram a ser avaliados pelos médicos do clube.

Mantendo os protocolos de distanciamento e higiene, atletas voltam a trabalhar com bola de forma individual no segundo dia de atividades. #VamoInter pic.twitter.com/XiDTJe4Htr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 6, 2020

Na coletiva de terça-feira, o governador Eduardo Leite afirmou que “é difícil enxergar o retorno seguro ao futebol" neste momento. A Federação Gaúcha de Futebol apresentou um plano para a retomada do estadual em junho e o documento está sob avaliação da equipe do Governo do Estado.