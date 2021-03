Johnny quer aproveitar “experiência” para ajudar os jovens companheiros de Inter

publicidade

O meia e volante Johnny foi um dos destaques do primeiro jogo do Inter na temporada 2021 dando o passe para o gol de Guilherme Pato, que decretou a vitória sobre o Juventude. Agora, quer ajudar os companheiros da equipe de Fábio Matías a se adaptarem ao futebol profissional. Em entrevista a assessoria de imprensa do clube, o atleta de 19 anos brincou com a situação de ser um dos mais "experientes" do elenco neste momento.

“Ano passado estava com eles e agora estou sendo considerado um jogador experiente. Vou ajudar da melhor forma quem está subindo", destacou. “Como falei no vestiário, é uma oportunidade de abrir várias portas para todo mundo. Estamos procurando aproveitar da melhor forma possível”.

O grupo realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes de enfrentar o Pelotas, na Boca do Lobo. A novidade na atividade foi a presença de Heitor, Peglow e Yuri Alberto, que retornaram mais cedo da folga, devido aos minutos que estiveram em campo na temporada 2020. Eles ficarão à disposição de Fábio Matias, mas não devem atuar contra o clube da zona Sul do Estado.

“Nenhum jogo vai ser fácil. Vamos tentar propor o nosso jogo, como fizemos contra o Juventude, para sair de lá com a vitória”, ressaltou Johnny.

O Inter estreou com vitória sobre o Juventude, por 1 a 0, no Beira-Rio, e fará na Boca do Lobo o primeiro jogo fora da temporada. A partida está marcada para as 20h. O Pelotas iniciou a disputa do estadual com empate com o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.

Veja Também