Jornal português revela suposto interesse do Inter por lateral argentino

publicidade

O jornal A Bola, de Portugal, revelou um suposto interesse do Inter no lateral direito Renzo Saravia, de 26 anos, que atualmente atua no Porto. O argentino foi comandado por Eduardo Coudet, que deve ser apresentado como novo técnico do Inter após o fim da temporada no país vizinho, nos anos de 2018 e começo de 2019.

Contratado em junho passado, Saravia foi pouco aproveitado pelo clube português. Ele esteve em campo em apenas duas oportunidades no segundo semestre de 2019. Na derrota, por 3 a 2 para o FK Krasnodar, da Rússia, na qualificatória da Liga dos Campeões. E na goleada sobre o Coimbrões, por 5 a 0, pela Taça de Portugal. O Inter não admite falar sobre contratações antes de todos os trâmites serem cumpridos.