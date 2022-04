Kaique Rocha sofre lesão muscular e desfalca o Inter por cinco semanas

publicidade

O Inter divulgou na manhã desta terça-feira que Kaique Rocha foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai ser desfalque por cinco semanas. O zagueiro se lesionou no lance do segundo gol marcado por Hulk, na derrota colorada para o Atlético-MG por 2 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Com a lesão, Kaique vai desfalcar o Inter nas partidas em casa e fora contra o Guaireña, do Paraguai, e Independiente Medellín, da Colômbia, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, além dos jogos diante do Corinthians, Juventude, Avaí, Fluminense e Fortaleza pelo Brasileirão.

Inicialmente, Alexander Medina deve promover a entrada de Gabriel Mercado para atuar ao lado de Bruno Méndez. Vitão, quando estiver 100% fisicamente, deverá assumir a titularidade.

Novidades no treino

Os recém-contratados Vitão e Renê treinaram normalmente nesta terça-feira e ficam à disposição do técnico Alexander Medina para o confronto desta quinta-feira (14) contra o Guaireña, do Paraguai, no Beira-Rio, às 21h30min, pela Copa Sul-Americana. Ambos já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Outra novidade é D'Alessandro, que está recuperado de entorse no tornozelo direito. O camisa 10, inclusive, se prepara para encerrar a carreira. O último jogo de D'Ale está marcado para o próximo domingo diante do Fortaleza no Beira-Rio, às 18h.

Nesta quarta-feira (13), o grupo realiza o último treinamento antes de enfrentar os paraguaios pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

