Kashima Antlers recusa proposta do Inter por Diego Pituca

O Kashima Antlers, do Japão, recusou a proposta do Inter por Diego Pituca, 30 anos. O Colorado havia, na semana passada, enviado uma oferta de compra e esperava por uma resposta do clube japonês para avançar ou não na negociação pelo volante.

Pituca ganhou destaque no cenário brasileiro com a camisa do Santos, sendo peça importante no vice-campeonato do Peixe na Libertadores 2020. No início de 2021, foi vendido ao Kashima Antlers por US$ 1,6 milhão (pouco mais de R$ 8 milhões na cotação da época). No clube japonês, onde tem contrato até o final deste ano, o volante disputou 77 jogos, marcou seis gols e distribuiu nove assistências.

Com a negativa por Diego Pituca, o Colorado busca alternativas no mercado para reforçar a equipe de Mano Menezes no setor de meio-campo. O clube corre contra o tempo, já que o prazo final para inscrição de novos atletas no primeiro semestre termina no dia 4 de abril.

