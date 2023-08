Magrão diz que Inter "se fecha ainda mais por resultado positivo", sobre episódio com Valencia

publicidade

O coordenador técnico do Inter, Magrão, publicou nota neste domingo, em suas redes sociais, sobre o episódio em que trocou empurrão com o atacante Enner Valencia. "Nos fechamos ainda mais em busca de um resultado positivo" contra o River Plate, destacou o dirigente.

"Erramos, nos desculpamos", relatou, sobre o enfrentamento com o jogador equatoriano, principal contratação do Inter para a temporada. "Coisas de campo terminam ali no campo mesmo, sempre por um bem maior, o Inter", frisou Magrão.

Magrão minimizou o "desentendimento", ocorrido após Valencia discutir com Luiz Adriano. "Se alguém ficou preocupado com o pequeno desentendimento, saiba que só aumentou ainda mais a nossa vontade. O sangue no olho e a gana de todos que chegue logo a noite de terça", definiu.

O Colorado enfrentará o River Plate, na terça às 21h. Para avançar, terá que vencer por dois gols de diferença, ou a vaga nas quartas de final da Libertadores irá para penalidades com uma vitória simples.