Mano blinda Edenilson e admite Inter mais distante do título brasileiro

O técnico Mano Menezes fez questão de blindar o meia Edenilson após ver o Inter marcar passo mais uma vez no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o colorado só empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino. Na insatisfação pelo resultado, o jogador voltou a ser cobrado pela torcida, insatisfeita com a atuação.

Questionado sobre a possibilidade de não voltar a utilizar Edenilson no Beira-Rio, para evitar as fortes cobranças da torcida, que vêm se repetindo jogo a jogo, Mano negou que isso vá acontecer. E fez questão de frisar que ele é jogador do Internacional, com contrato a cumprir. "Merece todo respeito, pelo profissional de alto nível que é. Vamos ter com ele o mesmo respeito que ele tem com a instituição", frisou.

O técnico reconheceu que o sonho do tetracampeonato brasileiro ficou "mais distante". Mas fez questão de frisar que sempre soube que se tratava de um objetivo mais complicado, especialmente pela qualidade do Palmeiras, que perdeu apenas duas vezes na competição. "É merito deles, a gente precisa saber reconhecer. Bem provável que, por conta disso, vão se sagrar campeões brasileiros", admitiu.

Mano também elogiou o Red Bull Bragantino. Disse que esperava um jogo difícil, contra um bom time, mesmo que isso não se refletisse exatamente na posição da tabela - o Massa Bruta abriu a rodada na 12ª posição no Brasileiro. "Dos últimos 5 jogos, empataram 4, contra grandes adversários. Demonstra um equilíbrio entre as equipes, apesar da classificação", pontuou.

O próximo adversário do Inter é o Santos. Por conta das Eleições 2022, o confronto acontece no sábado, às 15h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

