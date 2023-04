Mano diz que Inter "cumpriu planejamento" no empate com Independiente

publicidade

Mano Menezes elogiou a atuação colorada nesta terça-feira, no empate com o Independiente Medellín por 1 a 1, na Colômbia. O comandante colorado ressaltou que a equipe cumpriu aquilo que foi planejado para o confronto desta noite. Ter a posse de bola era uma das estratégias para sair de Medellín com um importante resultado.

Segundo o treinador, pelo nível apresentado dentro de campo, o Inter poderia ter saído com os três pontos do Atanásio Girardot. "A equipe jogou bem e por isso levamos o empate daqui. Na minha opinião poderíamos ter levado a vitória, mas é preciso ter humildade para reconhecer as dificuldades que enfrentamos aqui", analisou.

"Percebemos algumas alterações nas características com relação ao elenco do ano passado. Nos preparamos bastante para o confronto, entendemos o jogo com a necessidade de ter a bola, fomos bem neste aspecto", finalizou.

Pela principal competição continental, o Inter volta a campo no dia 18 de abril. No Beira-Rio, às 19h, enfrenta o Metropolitanos, da Venezuela, pela segunda rodada do Grupo B.

