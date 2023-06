Mano elogia jogo ofensivo do Inter, mas lamenta falta de efetividade: "Satisfeito 80%"

publicidade

O técnico do Inter, Mano Menezes, evitou lamentar o empate sofrido nos últimos minutos contra o Nacional e procurou elogiar o "bom jogo ofensivo" colorado. "Satisfeito 80% e insatisfeito 20%. Creio que no aspecto ofensivo fizemos um bom jogo. Infelizmente, não conseguimos ser efetivos no ataque e por isso a vitória não veio", resumiu.

Com a igualdade, o Colorado adiou classificação para a próxima fase e precisa vencer o Independiente Medellín, na última rodada, dentro do Beira-Rio. O duelo acontecerá somente no dia 28 de junho. Mano apontou que a evolução do time vem acontecendo e projetou mais crescimento durante a Data Fifa. "Estamos melhorando a cada dia e isso é notório. Vamos continuar melhorando, a cada dia trabalhando para que a qualidade dos jogadores volte a fazer a diferença", disse.

O empate representa uma recuperação: são cinco jogos sem perder depois de cinco derrotas seguidas. Mano justificou. "Não podemos nos deixar levar por interpretações no calor do momento. Eu sempre digo, quando as coisas não vêm, é porque tem algo que não estamos fazendo bem. Nem sempre quando o jogador não rende é um reflexo do individual do atleta". "Eu não posso falar 70% do que eu penso, porque não posso expor os jogadores".

Segue tudo embolado no Grupo B. Na liderança, com nove pontos, o Inter seca o Medellín antes da última rodada. Os colombianos, que têm 7, ainda jogam pela 5ª rodada, contra o Metropolitanos, na quinta-feira, e podem "roubar" a ponta. Os uruguaios, por sua vez, somam 8, e terão os venezuelanos, em casa, no último jogo.

Veja Também