Mano encaminha time do Inter com Thauan Lara, Carlos de Pena e Luiz Adriano

O Inter está quase pronto para a decisão contra o Caxias no Beira-Rio. No treinamento desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, Mano Menezes comandou um trabalho tática e encaminhou o time colorado com Thauan Lara, Carlos de Pena e Luiz Adriano. Ainda restam duas dúvidas na escalação.

Sem Renê lesionado, o técnico colorado confirmou a presença de Thauan Lara na lateral-esquerda. No meio-campo, De Pena retoma a condição de titular e, agora, aguarda pela definição do seu companheiro na abertura do setor — Matheus Dias e Gabriel Baralhas disputam um lugar. Já no ataque, Luiz Adriano será mantido na equipe, com Wanderson ou Pedro Henrique ficando com a outra vaga.

A provável escalação colorada para domingo, às 18h, tem: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Thauan Lara; Matheus Dias (Gabriel Baralhas), Carlos de Pena, Maurício e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Luiz Adriano.

Após empatar por 1 a 1 no Centenário, o Inter precisa de uma vitória simples para avançar à final do Gauchão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Caxias também joga por qualquer resultado positivo.

