Mano exalta vitória contra o Aimoré e vê Inter forte para o Gre-Nal

O treinador Mano Menezes ficou satisfeito com o que viu no Cristo Rei na tarde deste sábado em São Leopoldo, quando o Inter venceu o Aimoré por 2 a 0. "Gostei muito do que eu vi. Foi a melhor atuação fora de casa", ressaltou. Para o técnico, a vitória antes do clássico Gre-Nal, que praticamente encaminhou a classificação do time para a próxima fase, veio em boa hora. "Chegamos fortes. Não é importante (o jogo) pela pontuação porque já dá a primeira colocação e mando de campo para o Grêmio. Tem jogo que é maior que o campeonato muitas vezes e nós vamos encarar dessa forma", afirmou.

Mano frisou a evolução do time que começou o campeonato perdendo pontos com empates, e valorizou o resultado. " A equipe soube jogar o jogo... os empates deram pressão e isso é bom". Ele também chamou atenção para o crscimento na parte física. " A equipe está com nível competição como a gente quer e todos os jogadores com mesmo nivel de preparação".

Quanto à utilização dos jogadores tanto no jogo contra o Aimoré como visando no Gre-Nal disse estar satisfeito com o grupo de jogadores. Elogiou Matheus Dias, Baralhas e Johhny, alguns dos atletas utilizados no jogo deste sábado. "Para tirar o melhor de todo mundo temos que ter um grupo de qualidade", colocou. Quando perguntado sobre uma possível estreia de Luiz Adriano, anunciado nesta semana, ele desconversou. "Ele tem condições de jogo".

Por fim o comandante do Inter disse que o time parece ter atingido um equilíbrio, que ele inclusive procura em todas equipes que treina. "Você não ganha campeonato tomando muito gol", resumiu. Ele ainda revelou que conversou com Charles Aránguiz há seis meses. O jogador assinou pré-contrato com o Inter nesta semana. "Não foi possível executar naquele momento e agora foi possível. Ele estás sendo correto com o seu clube e isso dá valor para o atleta que a gente está trazendo", argumentou.