Mano lembra queda do Grêmio para alertar sobre riscos do Brasileirão

O técnico do Inter, Mano Menezes, lembrou o exemplo do rebaixamento do Grêmio para a Série B no Brasileirão de 2021 para alertar sobre a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro. Em sua apresentação no Colorado, o treinador falou que quer fazer logo parte da turma de cima da tabela para não correr riscos. “É impossível dizer como o Brasileirão vai acontecer. Temos um exemplo regional aqui que ninguém esperava. Eu falo sempre que o Brasileirão, até a 10ª rodada, começa a definir as turmas. Temos que nos agilizar já que nós queremos fazer parte da turma da frente”, afirmou nesta quarta.

Ao exemplificar os caminhos que o Colorado pode seguir no nacional, Mano ressaltou a importância da “reformulação” promovida pela diretoria ao longo da temporada. Na visão do treinador, as boas campanhas passam também pela utilização correta dos atletas, respeitando sempre as características individuais.

“O Internacional contratou cerca de 14 jogadores. Isso realmente é uma mudança significativa”, avaliou. “Esse é o momento que vamos passar e conhecer os atletas. Teremos jogadores que pode se adequar em uma uma linha mais baixa. Dependendo das circunstância, temos que ter jogadores que também nos proporcionem a manutenção da bola”, completou.

Mano evitou fazer projeções sobre o restante da temporada. Porém, afirmou que o caminho do clube deve ser feito a “passos lentos, mas firmes”. “A forma de comunicar para o torcedor é importante. Às vezes, se criam falsas expectativas. Temos que mostrar a evolução das ideias. Temos que encontrar esse equilíbrio.”, ressaltou.

A estreia de Mano Menezes na casamata vermelhar deve ocorrer neste sábado, às 19h, diante do Fluminense, no Maracanã. Em duas rodadas, o Inter tem 3 pontos ganhos e ocupa a 13ª posição do campeonato. O Colorado estreou com derrota para o Atlético-MG, fora de casa, e venceu o Fortaleza, de virada, em Porto Alegre.

