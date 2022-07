Mano Menezes pode escolher Johnny no meio-campo do Inter para enfrentar o Palmeiras

publicidade

Além das mudanças forçadas no sistema defensivo, Mano Menezes pode promover uma alteração no meio-campo do Inter para o jogo contra o Palmeiras no domingo, às 16h. Trata-se do volante Johnny, que pode ser o escolhido para entrar no lugar do meia Maurício.

A entrada de um atleta mais "marcador", consequentemente, formataria o time colorado de forma mais defensiva e daria a Edenilson maior liberdade no setor de meia cancha. Ao lado de Gabriel, o camisa 30 teria a função de proteger a linha de zaga do Inter diante do atual líder do Brasileirão, em São Paulo.

Nas últimas duas partidas, nos empates contra Athletico-PR e São Paulo, Johnny foi opção de Mano no banco de reservas e foi utilizado no segundo tempo. No Paraná, o jogador entrou bem e conseguiu controlar a pressão do Furacão. Já em Porto Alegre, a sua entrada não evitou que o Tricolor paulista voltasse a empatar o confronto por 3 a 3.

A provável escalação do Inter contra o Palmeiras tem: Daniel; Gabriel Mercado, Vitão, Kaique Rocha e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Maurício (Johnny); Pedro Henrique e Alemão.

Com 30 pontos, o Colorado ocupa a 6ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no Allianz Parque pode recolocar os gaúchos no G4 da competição nacional.

