Mano Menezes tem dúvida na defesa do Inter para jogo contra o Guaireña pela Copa Sul-Americana

Mano Menezes tem uma dúvida na defesa do Inter para encarar o Guaireña, do Paraguai, nesta quinta-feira (5), às 19h15, em Assunção. Sem Rodrigo Moledo machucado, Gabriel Mercado e Vitão disputam uma vaga para formar dupla de zaga com o uruguaio Bruno Méndez.

Mercado parece sair em vantagem na disputa. O argentino substituiu Moledo no empate com o Avaí, quando o camisa 4 saiu lesionado aos 10 minutos do primeiro tempo. Vitão, por sua vez, foi titular no último jogo do Inter na Copa Sul-Americana, que terminou com vitória sobre o Independiente Medellín por 1 a 0, na Colômbia.

O treinador colorado também tem uma dúvida no meio-campo. Três jogadores disputam um lugar no time: Rodrigo Dourado, Maurício e Taison. Caso opte por Dourado, Mano vai formatar a equipe colorada com três volantes. Maurício e Taison são opções para um time mais ofensivo. O camisa 7 está recuperado de edema muscular e entrou no segundo tempo do empate do Inter com o Avaí no Beira-Rio.

A provável escalação colorada tem: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel, Edenilson, Wanderson, De Pena e Taison (Maurício/Rodrigo Dourado); Alemão.

Com cinco pontos, o Colorado é o vice-líder do Grupo E da Copa Sul-Americana. O líder é, justamente, o Guaireña, que também soma cinco pontos, mas está na frente pelo critério de gols marcados.

