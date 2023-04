Mano Menezes vê "gol para virar" a chave na vitória do Inter

publicidade

O placar magro e a vitória sofrida não impediram Mano Menezes de fazer análise positiva do Inter, nesta terça-feira contra o Metropolitanos. Para o treinador, o 1 a 0 no apagar das luzes teve efeito positivo. "Acredito que esse gol é capaz de virar essa chave que estamos tentando virar, de alguns jogos que a vitória escapou, mesmo jogando bem", projetou.

Mano também descartou fazer críticas específicas ao grupo de jogadores pelos poucos gols contra o discreto time venezuelano. "Se for falar de desempenho, tem que colocar números do jogo. Quase 68% de posse de bola, dominando amplamente o adversário. Tivemos 24 conclusões contra três. Catorze escanteios contra nenhum. São fundamentos do jogo em si", avaliou.

"Provavelmente, se tivéssemos feito o gol cedo, o jogo terminaria uns 4 a 0", afirmou o técnico. "Mas demoramos, a bola bateu no travessão, caprichosamente, no poste. Foi ficando daquele jeito que cria uma dramaticidade grande, num jogo que não era para isso", explicou Mano.

Na análise do comandante colorado, o plantel respondeu bem, contudo, à pressão. "A gente sabe que isso acontece e tenho que elogiar a postura da equipe para buscar a vitória. Não demos nenhum contra-ataque no segundo tempo e atacamos nos 45 minutos finais. Fomos premiados com o gol do Alemão, que nos deu os três pontos", comemorou.

Mano também descartou animosidade com a torcida, enxergando vaias pontuais. "O torcedor nos ajudou muito e empurrou no final, criando um ambiente favorável para a gente lutar. Se não foi melhor ainda, é por precisar avançar na conquista deles."