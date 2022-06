Mano Menezes vê Inter com confiança e sabendo "conviver com dificuldades"

publicidade

O presente de aniversário de Mano Menezes veio com o futebol consistente do Inter, neste sábado. Ao fazer 60 anos, ele viu seus comandados vencerem o Flamengo executando um plano de jogo bem definido. Para o treinador, o time vive uma nova fase de confiança: "Soubemos aproveitar as chances e conviver com as dificuldades".

"Nas últimas rodadas, fomos ganhando maturidade de equipe para, contra um adversário candidato ao título, poder dar uma resposta", relatou. "O time está respondendo para o que queremos no primeiro momento", acrescentou.

Mano alertou que o novo momento não pode levar a armadilhas. Assim como ele soube administrar a fase ruim ao chegar. "Se seguir bem, podemos melhorar ainda mais. Quando cheguei, as pessoas diziam que o Inter ia jogar para não cair. Precisa ter cuidado para não se deixar levar pela empolgação também", lembrou.

Sobre a sequência de 13 jogos invictos, ele tentou minimizar, mas não escondeu a satisfação. "É uma amostragem pequena, mas é gostosa. É motivadora e permite enxergar um caminho", sorriu o comandante colorado.