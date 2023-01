Mano quer acirrar disputas por posições no Inter

publicidade

No começo de cada temporada, as cartas são reembaralhadas. As normais movimentações no grupo fazem com que jogadores que recebiam menos oportunidades, sejam melhor observados e apareçam mais. Por outro lado, titulares podem perder a condição diante da ascensão de concorrentes. Além disso, há os reforços, que, em tese, desembarcam para ou ganhar um lugar no time ou, no mínimo, aumentar a concorrência em determinada posição.

O plano de Mano Menezes é, neste início de temporada, justamente acirrar a disputa por uma vaga de titular como forma de aumentar o rendimento do time em campo. Por ter renovado o contrato depois de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o técnico colorado já conhece bem o grupo à disposição.

Além disso, até agora, ele recebeu apenas um reforço. A ideia é usar os primeiros jogos no Campeonato Gaúcho para avaliar todas as alternativas com as quais poderá contar na temporada. O Inter estreia na Libertadores da América somente no final de março, quando se encerra o prazo para conclusão da reforma que está sendo realizada no grupo.

Os dirigentes garantem que não perderão titulares nesta janela de transferências. E dizem que, além de Mário Fernandes, outras peças serão entregues para Mano a tempo de ele remontar a equipe. O primeiro jogo da temporada está marcado para o outro sábado, dia 21, contra o Juventude, no Beira-Rio.

Mescla de jogadores

No primeiro jogo-treino do ano, no sábado passado, Mano mesclou os jogadores. O Inter, com duas formações bastante diferentes, jogou quatro tempos de 25 minutos e não conseguiu marcar nenhum gol diante do Barra, no CT Parque Gigante. Tudo indica que a estratégia será a mesma para o teste deste sábado, diante do São José. “O trabalho está sendo bem feito. Treinamos por dez dias em dezembro, depois saímos para aproveitar as festas em casa com a família. Agora, o foco é o Gaúcho. Já fizemos um jogo-treino, agora tem outro. Vamos focar no Gaúcho, que é a primeira competição que temos ganhar”, afirmou o meia Carlos de Pena, que debutará no Gauchão neste ano: “É um bom campeonato. Nós temos a responsabilidade de fazer o melhor sempre para acabar campeão. O Inter é o maior campeão (com mais títulos). Então, vamos trabalhar para colocar mais uma estrela na

camisa”, disse o uruguaio.