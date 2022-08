Mano quer recuperar Edenilson no Inter

publicidade

Mano Menezes não desistiu de Edenilson. Apesar de não negar as atuais dificuldades de relacionamento do jogador com a torcida, o técnico reconhece nele uma das principais peças de todo o elenco. Se dependesse apenas de sua vontade, Edenilson seguiria no Inter em 2023, ano em que o técnico também deve continuar (as negociações para prorrogação do contrato se desenrolam há algumas semanas e devem ter um final positivo). Mas não depende. A princípio, o volante sente-se esgotado e pretende fazer de 2022 o ano de sua despedida do Inter.

Como ele tem contrato até dezembro de 2024, para trocar de ares, será preciso que surja uma proposta interessante tanto para o clube quanto para o volante na próxima janela de transferências, após o Campeonato Brasileiro. Até lá, Mano pretende utilizar o jogador, que tem 32 anos e chegou em 2017 ao Inter, sempre que lhe parecer conveniente, no Beira-Rio ou longe dele, até como forma de recuperá-lo diante dos torcedores.

“Ele é um jogador experiente e sabe que, no primeiro momento depois de um fracasso, as coisas são mais difíceis. O torcedor também sabe que ele não foi o culpado. Isso acontece no futebol. Em uma noite que não é tão feliz, se tem uma bola que não entra e vira um drama nos pênaltis. Ele pode jogar a qualquer momento e em qualquer lugar. Não existe essa de jogador que pode jogar fora e não pode jogar em casa”, enfatizou o técnico.

Após a vitória sobre o Avaí, partida na qual Edenilson iniciou na reserva mas entrou no segundo tempo, o técnico comentou mais uma vez a desclassificação da Copa Sul-Americana. Naquele jogo, o volante teve papel decisivo, errando a primeira cobrança de pênaltis após o empate sem gols no tempo regulamentar. “Não adianta, a cada percalço, a gente ficar procurando culpados e destruindo os jogadores. Não é assim que o futebol é feito. A gente sente, a gente ficou triste e entendemos. A maneira como foi é mais triste para alguns jogadores, mas como treinador, a minha missão e o meu papel é ter o maior respeito ao jogadores que estão aqui”, continua Mano Menezes.

Ele não quis projetar a partida contra o Juventude, mas deixou claro que Edenilson está nos seus planos. A tendência é que ele e Alan Patrick retomem a titularidade na próxima segunda-feira, no Beira-Rio.