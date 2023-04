Mano reconhece má atuação do Inter e fala que time precisa entregar mais em campo

publicidade

Mano Menezes reconheceu que o Inter não fez uma boa partida nesta terça-feira. Mesmo com a vitória por 2 a 1 contra o CSA, o treinador colorado acredita que a equipe tem condições de "entregar" uma atuação melhor – o que não vem acontecendo na temporada 2023. "É inexplicável às vezes. O treinador é o mesmo, os jogadores são os mesmos", ponderou.

"Construímos a vantagem no mata-mata, mas tínhamos a condição de entregar um jogo melhor. Poderíamos ter começado bem com o pênalti. Mas erramos e tomamos o gol em seguida. Tudo o que não podia acontecer depois da eliminação do Caxias. Torcedor, com razão, reclamou da equipe", disse o técnico. "Temos que entregar mais para o torcedor. O futebol sempre obedece esse caminho. Primeiro você entrega, depois você cobra."

Mano frisou que entende o momento mais difícil do grupo, em relação ao time que foi vice-campeão brasileiro, mas pediu paciência para achar soluções. "Penso que a torcida tem que fazer algumas observações mais racionais. O Inter já teve vários técnicos ao longo dos últimos anos; e nenhum deles conseguiu dar as conquistas que a torcida queria. Precisamos que eles (torcedores) abracem a gente", relatou.

O treinador vê mudanças drásticas como um caminho pior para o Inter. "Eu tenho ouvido bastante coisa sobre meu trabalho. Até mesmo algumas campanhas para que outros nomes sejam analisados. Me incomoda que não estamos conseguindo entregar e entendo a reação da torcida", definiu, antes de criticar a abordagem do colega Eduardo Coudet, ex-treinador do Colorado e que gerou instabilidade no Atlético-MG.

"Nós nunca vamos chegar em uma coletiva e criticar nosso grupo de jogadores", citou Mano. "Nessa semana um treinador bem conhecido na praça fez isso e agora já estão discutindo se ele fica ou não.”