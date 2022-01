Maurício comemora vitória na estreia do Gauchão: "Resolvemos no vestiário"

publicidade

Autor do primeiro gol do Inter na vitória diante do Juventude, nesta quarta-feira, o meia Maurício comemorou a estreia da equipe no Gauchão. Após um primeiro tempo sem convencer, os comandados do técnico Alexander Medina voltaram a campo com outra pegada. Segundo o jogador, o começo do jogo foi difícil: "Mas resolvemos no vestiário", disse em entrevista aos canais oficiais do clube na saída de campo.

Nas projeções ao longo da semana, esperava-se Gustavo Maia na ala direita. O mistério foi desfeito após a escalação divulgada minutos antes da partida. "Era um gol que eu estava esperando e precisando a algum tempo", disse o camisa 27. "Eu esperava que o Moisés não ia me ver, mas ele conseguiu tocar para mim e fui feliz", completou.

O Inter volta a campo no sábado, às 19h, contra o União Frederiquense, no Beira Rio. Para a partida, Medina deve contar com os reforços David, Wesley Moraes e D’Alessandro, além de Gabriel Mercado e Rodrigo Lindoso. "Esperamos nossa torcida. É o nosso 12º jogador. É um grande jogo para seguirmos firme na conquista do campeonato", convocou Maurício.