Mauricio valoriza sequência de vitórias do Inter e foca no trabalho inicial

As expectativas colocadas sobre o Inter de Alexander Medina vêm se confirmando neste início de Gauchão. O Colorado é o líder invicto da competição e segue isolado na primeira colocação com seis pontos. “Ficamos felizes em começar com duas vitórias. Assim é melhor para trabalhar e, principalmente, se adequar às táticas de jogo do treinador”, disse Mauricio, em entrevista aos canais oficiais do clube.

O meia vem de uma temporada de altos e baixos em que pouco se firmou como titular. Com Medina, Mauricio vem ganhando novas chances – foi titular na estreia diante do Juventude, marcando o primeiro gol do Inter, e entrou no decorrer do segundo jogo contra o União Frederiquense, no Beira-Rio.

“Foi importante para mim. Era um gol que eu já vinha buscando desde o ano passado e fico muito feliz em ajudar a equipe”, ressaltou o atleta, que projetou o próximo confronto contra o São Luiz como um “jogo difícil”.

O Inter volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Rubro, no 19 de outubro. O São Luiz vem de vitória sobre o Juventude e ocupa a sexta posição. No último treino, Medina focou a atividade na parte física e bola parada.

