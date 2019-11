Medeiros fará reunião sobre auxílio a torcidas organizadas: “vai ter que mudar”

publicidade

O protesto de sábado, a atitude de não apoiar durante o primeiro tempo contra o Fluminense e as cobranças do Ministério Público farão o Inter mudar a postura que tem com as torcidas organizadas. A promessa foi feita pelo presidente Marcelo Medeiros após a vitória sobre os cariocas no domingo no estádio Beira-Rio. A atitude dos torcedores de organizada preocuparam a direção, um dos alvos, assim como os atletas e comissão técnica.

“A qualidade das câmaras do sistema de operações do Beira-Rio é invejável. Sabemos todos que estavam aqui. Inclusive, algumas faixas foram pintadas no pátio do estádio, na sala das torcidas organizadas do Gigantinho. O clube oferece um espaço para as torcidas e eles usam contra o clube. Isso vai ter que mudar”, afirmou Medeiros.

O mandatário colorado destacou que objetos cortantes foram arremessados pelos torcedores organizados do Inter, no sábado, contra funcionários do clube. Medeiros revelou ainda que durante a semana ocorrerá uma reunião do Conselho de Gestão do Colorado e que o tema vai ser a pauta principal.

“Nos últimos anos, o Inter sempre procurou defender a liberdade do seu torcedor. Tanto que em, certo momentos, fomos muito criticados por integrantes do Ministério Público que não concordam que a torcida ocupe lugares diferentes. Chegou um documento neste sentido exigindo outro comportamento do clube em relação as suas torcidas organizadas. Vamos ter que mudar o protocolo”, completou o dirigente.



Grupo de torcedores protestou no Beira-Rio no sábado - Foto: Ricardo Giusti

Marcelo Medeiros destacou que o protesto de sábado e a falta de apoio durante a partida contra o Fluminense não “ajudam em nada” e tumultuam um ambiente que foi abalado psicologicamente após a desclassificação para o Flamengo, na Libertadores, e a derrota na final da Copa do Brasil para o Athletico-PR.

“O que sempre caracterizou o Beira-Rio é ambiente hostil que criamos para os adversários, mas hoje se viu parte da torcida criticando, mesmo quando ganhávamos por 2 a 0. Inclusive, foram vaiados pela grande maioria. Mas precisamos é pontuar fora de casa, fazer um bom jogo contra o Corinthians, depois contra o Fortaleza. Estamos na busca por uma vaga direta para a Libertadores”, concluiu Medeiros.

O Inter folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, às 15h30min. Na quarta, quinta e sexta os trabalhos estão marcados para as 10h. No sábado, a atividade incia às 9h30min, já que à tarde ocorre o deslocamento para São Paulo.

No domingo, às 16h, o Colorado faz mais um confronto direto na disputa pela vaga para a Libertadores. Inter e Corinthians tem 49 pontos, mas os comandados de Zé Ricardo tem duas vitórias a mais, critério que coloca a equipe de Porto Alegre na sétima colocação.