Medina diz que não se sente pressionado no cargo e pede paciência para evolução do Inter

Apesar do momento conturbado, o técnico Alexander Medina garantiu que não se sente pressionado no cargo de treinador do Inter. De acordo com o comandante, o Colorado precisa seguir melhorando, mas será necessário paciência dos torcedores até o time encontrar seu modelo ideal dentro da temporada.

Na sexta-feira, a permanência do uruguaio foi tema de debate na reunião do Conselho de Gestão. "Queremos jogar bem e termos resultados. É um processo. Não é possível dizer quanto tempo, mas creio que iremos melhorar. Com confiança e trabalhando isso com os jogadores. O time vem sendo golpeado por situações anteriores. Confio muito no trabalho, nos jogadores e não me sinto pressionado", pontuou em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 contra o Aimoré na noite deste domingo.

Conforme Cacique, a direção compreende as razões que fizeram buscar sua contratação e elogiam o trabalho interno do uruguaio nos treinamentos. "A direção faz a valorização do trabalho do dia a dia e da razão por eu ter sido escolhido. É preciso ter paciência para que as coisas aconteçam e mudem de rumo. Sabemos que precisamos seguir melhorando. Sou autocrítico e venho sendo assim", garantiu.

Sobre a vitória por 1 a 0 neste domingo, Medina elogiou a capacidade e a personalidade dos atletas colorados em superar o adversário dentro do contexto atual - vaias e protestos nas arquibancadas. O treinador também indicou a necessidade de reforços mais "intensos" no ataque.

"Foi preciso ter personalidade para jogar o jogo. Se ganhou e merecidamente e isso é importante. Vejo que precisamos de jogadores mais pulsivos no último quarto. Qualidade e criatividade nós temos. No entanto, faltam jogadores mais pulsantes, mais arrematadores. Ficamos com a bola no campo de ataque a maior parte. Nos falta atletas mais intensos e finalizadores", avaliou.

Na quarta-feira, o Inter encara o Grêmio, no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado da nona rodada do Gauchão. O Colorado é terceiro colocado, com 15 pontos, dentro da zona de classificação às semifinais.

