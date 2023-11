Melo diz que Sonda fará parte de diretoria em caso de vitória na eleição do Inter

publicidade

Alessandro Barcellos venceu o primeiro turno, com o voto dos conselheiros, mas Roberto Melo aproveitou a ocasião para apimentar a eleição que definirá o próximo presidente colorado. O candidato de oposição confirmou que o empresário Delcir Sonda fará parte da diretoria em uma vice-presidência de investimentos, que será criada. O primeiro turno, como o voto dos conselheiros, ocorreu na noite de terça-feira. O segundo, quando aí sim participarão os associados, está marcado para o dia 9 de dezembro.

A ideia é, por meio da experiência de Sonda, mobilizar outros colorados endinheirados para investirem no clube, principalmente na mudança do perfil da dívida, na contratação de reforços e no início da construção do CT de Guaíba. "Recebi o convite e, com muita honra, aceitei. Já ajudei o clube outras vezes, mas agora vou fazer parte da diretoria", afirmou Sonda, que teria uma fortuna avaliada em mais de R$ 5 bilhões.

"Apresentamos um projeto que não é do Melo. É de várias pessoas, fruto de um trabalho no qual foi investido muito tempo. Me sinto preparado e estou feliz por representar tantas pessoas e tantos movimentos nesssa eleição", disse Roberto Melo.

Mas na urna, quem teve mais votos no primeiro turno foi Alessandro Barcellos. Ele conseguiu montar uma base de apoi forte no Conselho Deliberativo, que ganhou o apoio do movimento Povo do Clube nas últimas semanas. Barcellos teve 150 votos dos conselheiros, contra 130 de Melo. Outros 21 presentes anularam os seus votos.

Barcellos comemorou a vantagem: "Vencemos essa primeira etapa, que é importante e formal. Os conselheiros se manifestaram na urna e nos deram maioria. Foi uma vitória importante para a nossa gestão, porque demonstra que ampliamos a nossa base de apoio dentro do Conselho Deliberativo", destacou Barcellos.

Curiosamente, apesar de estarem em lados opostos agora, Alessandro Barcellos e Roberto Melo integraram, juntos, a gestão do presidente Marcelo Medeiros, entre 2017 e 2020. O primeiro foi vice de finanças nos três primeiros anos de mandato de Medeiros e, no último, assumiu o futebol. Melo, por sua vez, foi vice de futebol entre 2017 e o final de 2019.