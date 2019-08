Melo lembra mudança da tabela do Athletico-PR e mantém a esperança de ter Guerrero

publicidade

O vice de futebol Roberto Melo ainda não sabe se o Inter poderá contar com Paolo Guerrero no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Após o empate, em 0 a 0, com o Corinthians, no Beira-Rio, o dirigente pediu bom senso aos dirigentes que comandam as instituições que organizam o futebol para que o clube tenha o importante jogador em campo na partida decisiva contra o Cruzeiro. Melo destacou que a Confederação Brasileira de Futebol e a emissora que transmite a competição atenderam o pedido da Conmebol e liberaram o Athletico-PR de atuar contra o Grêmio na primeira partida da semifinal para disputar uma competição no Japão.

“O bom senso tem que ser de quem faz o calendário. Os clubes só cumprem. Que bom que estamos em três competições e acabamos tendo essa dificuldade, mas não temos influência nem na decisão do Gauchão, imaginem no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. São as entidades e as emissoras que transmitem que definem o calendário. Poderíamos jogar a partida da volta na quarta-feira, se não fosse a questão do Athletico-PR que teve um jogo adiado para disputar uma competição no Japão”, destacou.

O dirigente prometeu seguir trabalhando em “todas as frentes” para ter o peruano. Se não conseguir a liberação, Melo prevê ainda mais dificuldades no enfrentamento contra o clube mineiro.

“Não quero nem cogitar essa hipótese, mas se não pudermos contar com o Guerrero no segundo jogo e, quem sabe, no primeiro da final, pois ainda temos um jogo difícil contra o Cruzeiro. O prejuízo seria gigantesco. Estamos fazendo o possível e o impossível para que ele possa jogar, mas não podemos garantir nada, pois não depende só do Inter”, concluiu.

A tarde de sábado, a segunda e a manhã de terça-feira serão de folga para o elenco do Inter. A reapresentação está marcada para as 15h30min de terça. O Colorado volta as atividades na quarta-feira, no mesmo horário, e na quinta-feira, às 13h. Depois viaja para o Ceará.

Além disso, encerra a preparação com uma atividade na sexta-feira em Fortaleza. No sábado, às 17h, pega o tricolor cearense, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão.