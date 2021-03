Meninos do Inter encaram o Pelotas em busca da segunda vitória no Gauchão

publicidade

A vitória na estreia deu moral para o elenco de meninos do Inter, que está representando o clube nas primeiras rodadas do Gauchão. Confiantes pelo desempenho contra o Juventude, os jovens têm mais um desafio pelo estadual, nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Boca do Lobo, contra o Pelotas. A expectativa é de que a equipe, comandada por Fábio Matias, tenha nas tribunas um espectador especial, o novo técnico do elenco principal, Miguel Ángel Ramírez, que já manifestou sua vontade de trabalhar com jovens ao longo da temporada.

Pelotas x Inter: Acompanhe minuto a minuto

Para a partida desta quinta-feira, Fábio ganhou o reforço do lateral-direitor Heitor, do grupo profissional, que viajou com a delegação para a segunda rodada da competição. Ele, junto dos atacantes Peglow e Yuri Alberto, antecipou retorno das férias concedidas ao elenco que disputou o Brasileirão para treinar no CT Parque Gigante. No entanto, a dupla de ataque ficou em Porto Alegre e não foi relacionada.

Além da lateral, o time deve manter sua base, mas pode ter surpresas por questões físicas. Na coletiva após o triunfo contra o Ju, o técnico colorado explicou que era natural algumas mudanças pelo desgaste dos jovens nesses jogos.

Para os garotos, a partida também marca um reencontro com um velho conhecido das divisões inferiores do Inter, o técnico Ricardo Colbachini, que comanda o Pelotas e era treinador das categorias de base do Beira-Rio até 2020.

Com três pontos na tabela, uma vitória deixa o Colorado com 100% de aproveitamento e dá mais tranquilidade para o planejamento da direção de utilizar os titulares e o novo comandante a partir da quarta ou quinta rodada. Atualmente, o Inter é quarto colocado e está na zona de classificação.

Gauchão 2021 – 4ª Rodada

Pelotas

Gabriel Leite; Marcelo, Gabriel Silva, Silvio e Gabiga; Moisés, Juliano, Daniel Costa e Bustamante; Wesley e Marcos Paulo.

Técnico: Ricardo Colbachini.

Inter

Daniel; Mazetti (Heitor), Pedro Henrique, Tiago Barbosa e Léo Borges; Johnny, Lucas Ramos, Cleberson, Amaya (Peglow) e Guilherme Pato; Vinicius.

Técnico: Fábio Matias

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Auxiliares: José Eduardo Calza e Luiza Noujorks Reis

Local: Boca do Lobo, Pelotas (RS)

Horário: 20h

