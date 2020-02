Moisés viaja com a delegação do Inter para a Colômbia

publicidade

O lateral Moisés integrará a delegação do Inter que viaja a partir das 15h para Bogotá, na Colômbia. O clube publicou uma foto do jogador no aeroporto Salgado Filho e antecipou a presença dele no grupo. Entretanto, a confirmação se irá enfrentar o Tolima no primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores ainda é incerto. A confirmação só deve ocorrer uma hora antes da bola rolar.

O jogador sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no Gre-Nal de sábado, mas seguiu até o final do jogo. Ao deixar o gramado, Moisés lamentou o problema físico.

“Vamos ver. Fiquei muito limitado no segundo tempo. Dói, mas tomara que não seja nada”, declarou.

Nesta segunda-feira, o lateral não participou do trabalho com os demais companheiros. Segundo informações da assessoria de imprensa, o jogador se limitou a realizar exercícios na sala de musculação.

✈📸🇦🇹 Colorado embarca daqui a pouco para a Colômbia. Na quarta, Inter enfrenta o Tolima. #VamoInter pic.twitter.com/xYm63jlAuE — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 17, 2020

A delegação do Inter chega a Bogotá no período da noite e dorme na cidade colombiana. Na manhã de terça-feira viaja para Ibagué, onde treina à tarde. Na quarta-feira, às 21h30min, pega o Tolima. A volta está marcada para o dia 26, no mesmo horário, mas no estádio Beira-Rio.