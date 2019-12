"No próximo ano meu objetivo é estar aqui", diz Guerrero após vitória sobre o Atlético-MG

publicidade

Autor de um dos gols da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, Paolo Guerrero falou sobre seu futuro no Inter e manifestou a intenção de permanecer em Porto Alegre. "Não há nada para falar. Eu tenho contrato aqui para o ano que vem e estou feliz aqui. Tenho mais um ano de contrato e no próximo ano o meu objetivo é estar aqui. Esperamos que a próxima temporada seja melhor do que 2019", disse na saída do gramado do Beira-Rio.

Guerrero também falou sobre o saldo da temporada, que terminou com o Inter sem conquistar um título. "Eu e meus companheiros não estamos saindo satisfeitos porque achamos que o Inter merecia um título. A Copa do Brasil nós merecíamos", resumiu. "Espero agora descansar porque foi uma temporada bem pegada. Voltarei renovado para a próxima temporada", acrescentou.

O centroavante comentou a insistência da equipe na busca pelos três pontos diante do Galo. "O torcedor merecia uma vitória hoje. Tentamos, tentamos e conseguimos. O primeiro tempo estava abafado, mas conseguimos reagir e demos a vitória à torcida. Demos essa alegria ao fechar o campeonato", afirmou.