Pedro Henrique e Wanderson disputam uma vaga no time do Inter

O Inter tem uma dúvida para a partida contra o Coritiba pela 33ª rodada do Brasileirão. Pedro Henrique e Wanderson disputam uma vaga no ataque colorado para o confronto no Couto Pereira no domingo, às 18h.

Pelo indicativo do treinamento desta quinta-feira, a tendência é de que Pedro Henrique, que cumpriu suspensão na vitória diante do Botafogo, retome a condição de titular e, consequentemente, Wanderson fique no banco de reservas. As duas próximas atividades, de sexta-feira e sábado, vão definir o escolhido.

No restante da equipe, Mano Menezes tem tudo definido: Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique (Wanderson) e Alexandre Alemão.

Para esse confronto contra o Coxa, o Inter tem três desfalques: Mano Menezes, Liziero e Taison, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Mercado e Maurício ainda se recuperam de lesões na panturrilha e joelho, respectivamente, e seguem fora.

