Pedro Henrique leva terceiro amarelo e desfalca o Inter contra o Botafogo

O Inter já tem ao menos um desfalque para a partida contra o Botafogo na 32ª rodada do Brasileirão. O atacante Pedro Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Goiás e não enfrentará o Glorioso no Rio de Janeiro.

Wanderson deverá ser o susbtituto. Recuperado de desconforto muscular, o camisa 11 atuou por cerca de 23 minutos na goleada contra o Esmeraldino no Beira-Rio. O atacante tem 19 jogos disputadas no Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados e duas assistências distribuídas.

Pendurado com dois amarelos, Pedro Henrique recebeu o terceiro cartão aos 22 minutos do segundo tempo, quando cometeu falta forte em Diego, meio-campista do Goiás. Cinco minutos depois, o camisa 28 foi substituído por Wanderson.

Com 57 pontos, o Colorado ocupa a vice-liderança do Brasileirão e caminha para disputar a fase de grupos da Libertadores 2023. O jogo contra o Botafogo acontece no próximo domingo, às 18h, no Nilton Santos.

