Pedro Henrique projeta classificação do Inter na última rodada: "Temos totais condições"

Com toda definição do Grupo B ficando para a última rodada, o ponta Pedro Henrique projetou a classificação do Inter na Libertadores. "Temos totais condições. Só dependemos da gente para conquistar a classificação no Beira-Rio", afirmou. O Colorado cedeu empate ao Nacional na reta final nesta quarta-feira.

Na liderança, com nove pontos, o time de Mano Menezes terá pela frente o Independiente Medellín, no dia 28 de junho. Os colombianos ainda jogam pela 5ª rodada, contra o Metropolitanos, na quinta-feira, e podem "roubar" a ponta. Os uruguaios, por sua vez, somam 8, e terão os venezuelanos, em casa, no último jogo.

Pedro enalteceu a sequência positiva com cinco jogos de invencibilidade e pediu maior análise nas críticas. "É preciso entender o equilíbrio das críticas. Não é porque fiz um bom ano passado que estava tudo certo, e agora que as coisas não estão dando certo está tudo errado".

