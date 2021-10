Relacionado em cima da hora, Gustavo Maia festeja gol que evita derrota do Inter

publicidade

O empate não era o resultado que o Inter buscava nesta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas poderia ser pior. Neste domingo à tarde, ficou no 2 a 2 com o Corinthians, no Beira-Rio, com um gol salvador de Gustavo Maia, que acertou um belo chute aos 47 minutos do segundo tempo. Ele comemorou o feito e revelou que quase não participou da partida.

"Fui relacionado de última hora para esse jogo e consegui acertar um belo chute para fazer o gol. Fico feliz por fazer o gol e por ajudar meus companheiros", comemorou o jogador, apesar de reconhecer que não era o resultado que o Inter buscava.

Vindo de uma derrota para o Palmeiras, e dois empates com Red Bull Bragantino e agora Corinthians, Gustavo salientou a importância de vencer o São Paulo.

"Não foi o resultado que queríamos, mas agora precisamos nos concentrar no jogo contra o São Paulo, que também é muito importante. Temos que buscar o resultado. Estamos vindo de dois empates, então precisamos da vitória lá no Morumbi", projetou.

O Inter agora tem 41 pontos, em sexto lugar. A partida contra o São Paulo pela 29ª rodada está marcada para domingo, às 18h15, no Morumbi.